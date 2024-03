Locatelli, oggi è la giornata mondiale del Servizio Sociale

"Oggi è la Giornata Mondiale del Servizio Sociale. In questa occasione vorrei ringraziare di cuore tutti gli assistenti sociali che, ogni giorno, nonostante le difficoltà, ascoltano le persone, seguono anche i casi più complessi e, spesso nell'ombra, svolgono un'attività di raccordo e di continua presenza. Si tratta di un lavoro prezioso, da sostenere e da valorizzare per rafforzare le reti, i servizi, le proposte e i progetti innovativi che, spesso, oltre agli orari d'ufficio, gli assistenti sociali sviluppano e seguono con tanta attenzione soprattutto per i minori, per le persone con disabilità, gli anziani e le famiglie, a supporto della povertà e in molti altri settori della vita quotidiana". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

"Grazie perché siete voi - prosegue - a collegare le persone con le istituzioni, a proporre servizi e misure e la vostra disponibilità è legata alla professionalità ma anche al vostro cuore. Con la riforma della disabilità e l'introduzione del 'Progetto di vita' lavoreremo molto insieme: la strada è lunga ma sono certa che, in questo percorso verso un cambio di paradigmi e prospettive, posso contare su alleati competenti e di valore come voi!".

