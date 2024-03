Ferrarese (FdI), imbrattata la targa intitolata a Ramelli

"Apprendo oggi della comparsa di nuove scritte sulla targa dedicata a Sergio Ramelli, presso l'ingresso ai giardini omonimi, dal lato di via Bronzino. Ho domandato prontamente l'opera di pulizia al Municipio 3, con la speranza che si adoperi maggiore tutela per le targhe di intitolazione degli spazi verdi compresi tra via Pinturicchio e via Bronzino, proprio nei giorni successivi al 49º anniversario dell'aggressione subita sotto casa propria, per mano di alcuni militanti di estrema sinistra, che condussero alla morte il Ramelli dopo oltre 40 giorni di agonia". Lo afferma in una nota Mattia Ferrarese di Fratelli d'Italia, consigliere del Municipio 3.

"La situazione - continua Ferrarese - non è più sostenibile e sarebbe bene valutare maggiori tutele o sistemi di deterrenza, per rendere il giusto omaggio alla memoria di un giovane ragazzo scomparso durante i difficili anni di piombo e simbolo di un'intera generazione".



