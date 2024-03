AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per il 20 marzo 2024

ROMA - Quirinale ore 16.30 Cerimonia di consegna delle onorificenze Omri conferite motu proprio a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile, con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo

ROMA - Palazzo Chigi ore 16.30 Consiglio dei ministri

ROMA - Camera, commissione Attività produttive ore 13.30 Seguito dell'audizione del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sulla situazione energetica del Paese

ROMA - Centro congressi La Nuvola ore 19.15 250/mo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, con la presidente del Consiglio Meloni

BRUXELLES - Pd, visita della segretaria Schlein

BOLOGNA - Via de' Monari, 1/2 ore 16.00 Università di Bologna, inaugurazione dell'anno accademico con la ministra dell'Università Bernini

ROMA - piazza Montecitorio, Sala Capranichetta ore 11.00 Europee, presentazione della lista Alternativa Popolare con Palamara, Bandecchi e Alli

LONDRA - Gb, inflazione di febbraio

FRANCOFORTE - Bce, conferenza annuale con la presidente Lagarde, anticipo del bollettino economico

NEW YORK - Fed, decisione sui tassi, conferenza stampa del governatore Powell

ROMA - ministero dell'Economia, via XX Settembre ore 15.00 Convocazione delle organizzazioni sindacali per l'avvio delle trattative del nuovo contratto della Sanità

BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione von der Leyen riceve il segretario generale dell'Onu Guterres

GEDDA - Visita del segretario di Stato Usa Blinken

BRASILIA - La Corte Superiore di Giustizia esamina la richiesta dell'Italia di scontare la pena per stupro in Brasile per l'ex calciatore Robinho

ROMA - Basilica di Santa Maria in Trastevere ore 15.00 Libera, Giornata per le vittime innocenti delle mafie con il presidente della Cei Zuppi e don Ciotti

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Villa Celimontana, via della Navicella 12 ore 11.30 Presentazione di 'Romics 2024'

