Un altro caso di schiaffi a fermato da un carabiniere a Modena

Un altro video dove un uomo a Modena, prima di entrare nell'auto di servizio probabilmente per essere portato in caserma, viene colpito con uno schiaffo da un carabiniere. Il militare sembrerebbe lo stesso che il 13 marzo è stato ripreso da un altro filmato, mentre in circostanza simile colpiva un arrestato. Anche il secondo filmato è stato condiviso sul gruppo social 'Welcome to Favelas'. Non è chiaro a quando risalgano le immagini. Dopo l'episodio del 13 il carabiniere e il collega di pattuglia sono stati trasferiti ad altro incarico non operativo e l'Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sui video che riprendono parti di interventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA