Tulliani, 'ho nascosto a Fini origine denaro per casa Monaco'

"Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello. Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita. Spero di avere dato con questa dichiarazione un elemento per arrivare alla verità". É quanto ha detto in aula Elisabetta Tulliani imputata, assieme all'ex presidente della Camera, al fratello Giancarlo Tulliani e al padre Sergio nel processo legato all'acquisto di una casa a Montecarlo. Nel procedimento si ipotizzano il reato di riciclaggio.



