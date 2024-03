Scuola chiusa per fine Ramadan,un delegato 'il preside ha paura'

Ha paura perché ha ricevuto minacce ed è stato coperto di insulti Alessandro Fanfoni, dirigente dell'istituto Comprensivo Iqbal Masiq di Pioltello (Milano), finito al centro di una polemica politica per la sua decisione di sospendere le lezioni il prossimo 10 aprile, in occasione della festa per la fine del Ramadam. Lo ha confermato all'ANSA un rappresentante della scuola, al quale il preside ha affidato il suo messaggio: "non me la sento di parlare in questo momento".

Fanfoni ha motivato la sua decisione, che sarà oggetto di verifiche da parte del ministero dell'Istruzione, con la bassa presenza di studenti a scuola il 10 aprile, essendo l'istituto (primario e secondario di primo grado) frequentato per il 40% da alunni di fede islamica.



