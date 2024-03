Uccide moglie con coltellata durante lite in casa a Roma

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La vittima, Li Xuemei, una cittadina cinese di 37 anni è stata trovata morta sul letto nell'appartamento: è stata colpita con una coltellata all'addome. In casa c'era anche la figlia di 5 anni. L'uomo, un connazionale di 36 anni, che si era allontanato dall'abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dai poliziotti della Squadra mobile in via dei Consoli.



