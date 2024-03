Definisce "ridicoli" i carabinieri sui social, denunciato

Ha commentato su Facebook un post dove si parlava di un'indagine dei carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia), definendoli "ridicoli" e proseguendo con l'emoticon di un clown. Per questo un 42enne residente in zona è stato denunciato per vilipendio delle forze armate e e diffamazione aggravata dai militari dell'Arma.

Il post è del 12 marzo e si riferiva ad un articolo di un quotidiano locale su un'operazione che aveva portato ad una denuncia per detenzione ai fini di spaccio un 44enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA