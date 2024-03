Casanova (Lega), 'hanno provato a uccidermi ma non mollo'

Lo scorso 8 marzo a Lesina, in provincia di Foggia, un'auto ha tentato di investire l'europarlamentare della Lega Massimo Casanova. Lui si è scansato in tempo ma l'auto ha colpito la Lancia Y a bordo della quale c'erano sua figlia di 15 anni e un'amica di famiglia. Il tutto è accaduto mentre stava inseguendo i ladri che poco prima avevano rubato il bestiame dalla sua masseria. La notizia, anticipata dalla edizione odierna del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno è confermata dallo stesso Casanova che all'ANSA spiega che "è il quarto furto di vacche che subisco, ho presentato 20 denunce e se pensano di fermarmi, sbagliano. Non mi lascio intimorire da chi mi è venuto addosso con l'auto provando a uccidermi dopo aver portato via una quindicina dei miei animali. Io non mollo manco morto", dice Casanova mentre a Lesina raccoglie con i suoi tre figli asparagi. "È giusto che si sentano tranquilli a casa loro - continua - anche se questa casa li ha spaventati". "Non me ne andrò da qui - sottolinea - ho sentito anche Matteo (Salvini, ndr) che mi incoraggia. Se avevo qualche dubbio a ricandidarmi alle Europee, ora sono spariti: sarò in campo per tentare di cambiare qualcosa in questo paese".





