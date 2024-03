Auto rubata si ribalta e prende fuoco, due morti e un ferito

Un'auto, risultata rubata, con a bordo tre persone si è ribaltata probabilmente a causa dell'alta velocità ieri sera vicino Roma e ha preso fuoco. Due uomini sono morti sul colpo e il terzo è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto su via Casilina all'altezza del comune di Segni. A dare l'allarme alcuni passanti.

Sul posto i carabinieri della stazione di Segni, Gavignano e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Colleferro e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il ferito è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e trasportato in codice rosso all'ospedale, dov'è ricoverato in pericolo di vita. L'auto e degli arnesi atti allo scasso trovati nel cofano sono stati sequestrati dai Carabinieri.

Le salme sono state traslate alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata dove grazie anche alle impronte digitali sono stati identificati. I tre occupanti dell'auto sono tutti cittadini albanesi, domiciliati a Roma, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA