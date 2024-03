Sit-in pro-Palestina a Milano, attivisti insistono 'è genocidio'

Circa 150 manifestanti si sono riuniti oggi in piazza San Babila a Milano per un presidio a sostegno della Palestina. Disposti in cerchio intorno a uno striscione steso a terra con scritto "cessate il fuoco ora, fermiamo il genocidio a Gaza, Palestina libera", gli attivisti sventolano bandiere ed esibiscono cartelli. "Sono morti oltre 12mila bambini a Gaza e stiamo valutando se considerarlo genocidio?", ha detto uno degli organizzatori al megafono, facendo riferimento a "qualche senatore o senatrice, senza fare nomi".

Qualcuno, hanno detto, "ancora discute su questo concetto del genocidio. Se non credete e non sapete, perché non mandate una vostra commissione a Gaza a vedere cosa è rimasto? L'hanno rasa al suolo, anche le scuole, le università, le moschee, le chiese e gli ospedali".

Nella piazza sono stati appesi diversi striscioni alle colonne e ai pali della luce, con scritte come "contro il colonialismo sionista" e "free Palestine, stop genocide".

I manifestanti hanno spiegato che il presidio "è stato indetto anche per mettere più flusso nel corteo di oggi a Milano", quello che alle 16.30 partirà da via Brioschi in memoria di Davide 'Dax' Cesare, attivista del centro sociale Orso ucciso da tre simpatizzanti dell'estrema destra.



