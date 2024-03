Incendio a Bologna, fascicolo per omicidio colposo

Un fascicolo in cui è ipotizzato l'omicidio colposo è stato aperto per fare piena luce sulle cause dell'incendio dove, la notte tra giovedì e venerdì, in via Bertocchi a Bologna, sono morti una giovane mamma e i suoi tre figli piccoli. Si tratta di un passaggio necessario per svolgere gli accertamenti, affidati a vigili del fuoco, polizia e a un consulente nominato dalla procura, e chiarire in che modo si siano sprigionate le fiamme.

Un piccolo incendio dal punto di vista della estensione - hanno spiegato i pompieri - ma che ha sprigionato un fumo tossico che ha ucciso i tre bambini e la donna. Dalle prime verifiche, il fuoco sarebbe partito dalla stufetta elettrica accesa in camera da letto: a quanto si apprende, l'allaccio e la multipresa alla quale era collegata sono stati trovati praticamente integri, dunque le fiamme sarebbero partite dall'apparecchio. Non sono state disposte le autopsie sui corpi delle quattro vittime.



