Elisoccorso precipita sul monte Rosa, tutti salvi

Un elicottero di soccorso è precipitato sul versante piemontese del monte Rosa, nella zona della Capanna Margherita. Tutti gli occupanti sono usciti incolumi. Nella zona sono intervenuti gli elisoccorsi di Aosta e Airzermatt. Preallertato anche il soccorso alpino della Valdossola. Secondo quanto si è appreso l'elicottero caduto stava intervenendo con il Soccorso alpino piemontese e proveniva da Borgosesia. Il decollo è avvenuto dopo la segnalazione di una persona caduta in un crepaccio, in un'area di confine con la Svizzera. La persona, già estratta, è viva. Il velivolo è caduto per cause da accertare.



