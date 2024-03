A Milano corteo in memoria di Dax a 21 anni dall'omicidio

È partito da via Brioschi il corteo in memoria di Davide 'Dax' Cesare, attivista del centro sociale Orso ucciso a Milano il 16 marzo del 2003 da tre uomini simpatizzati dell'estrema destra.

Uniti sotto la sigla 'Dax resiste', i militanti, al momento presenti in alcune centinaia, sfilano dietro a uno striscione rosso con scritta la data dell'omicidio.

"Dax è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai", è uno degli slogan gridati al megafono. Alla partenza del corteo, diretto verso via Gola, sono stati accesi alcuni fumogeni.



