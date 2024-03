Tre minori misero vasca da bagno sui binari, 'che adrenalina'

Tre minori sono accusati di aver abbandonato sui binari della Circumesuviana di Pompei, in provincia di Napoli, prima una vasca da bagno e poi un new jersey mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri dei treni.

A individuarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato appostati lungo la linea dopo che i tre erano tornati sui binari: stavano danneggiando i sensori di una linea area della ferrovia convinti che fossero telecamere. Sono stati bloccati dopo aver tentato inutilmente di fuggire.

Dopo la prima bravata avrebbero deciso di ripetere il loro gesto 'grazie' al clamore mediatico che aveva avuto la vicenda.

Un effetto che avrebbe provocato in loro ''una scarica di adrenalina" e indotto dunque a ripetere ancora gli atti vandalici. I tre hanno 16,15 e 13 anni. Attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento le accuse nei loro confronti.





