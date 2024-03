Tenta di uccidere il figlio nel sonno, arrestata

Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato una donna valdostana di 53 anni per aver cercato di uccidere il figlio nel sonno. E' accaduto in un comune vicino ad Aosta.

La donna ha aspettato che il figlio diciannovenne si addormentasse (il marito era al lavoro) e lo ha colpito prima alla testa con una "mannaia" e poi lo ha ferito al collo e alle braccia con un coltello. Il ragazzo ha riportato ferite superficiali con una prognosi di 10 giorni: è stato accompagnato all'ospedale per le cure del caso. La madre, che ha problemi di natura psichiatrica, è stata posta agli arresti domiciliari nel reparto di Psichiatria dell'ospedale. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Aosta.



