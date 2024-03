Presentate 10.000 firme al Parlamento europeo contro ovovia

Il Comitato No Ovovia ha raccolto 10.350 firme contro la costruzione della cabinovia a Trieste, come annunciato nel corso di una conferenza svoltasi a Roma nella sala delle Bandiere nella sede di rappresentanza del Parlamento Europeo, al quale saranno consegnate. L'opera costa 62 milioni di euro, di cui 48 finanziati dal Pnrr.

Alla conferenza erano presenti rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e parlamentari europei e nazionali, i quali hanno sottolineato che "le finalità del programma Next Generation EU, in particolare quelle dello sviluppo sostenibile, non vengano stravolte con progetti inutili, impattanti e insostenibili come l'assurda opera prevista a Trieste".

Il coordinatore del Comitato, William Starc, ha ricordato di aver "proposto un referendum, per il quale erano state raccolte le firme necessarie in un paio d' ore, ma è stato negato dall'amministrazione attuale", e poi "le assemblee, le conferenze, i cortei". Il Comitato richiama "l'attenzione del Governo che in questa fase ha facoltà e responsabilità di fermare l'opera" per "riaffermare la necessità di ascolto, trasparenza e partecipazione, elementi fondanti di una corretta amministrazione pubblica". E per evidenziare che l'opera arrecherebbe danni al patrimonio di archeologia industriale del vecchio porto austroungarico e all'ambiente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA