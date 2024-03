Migranti: sbarcati in 137 durante la notte a Lampedusa

Sono 137 i migranti sbarcati a Lampedusa, a partire da mezzanotte. Sull'isola, ieri, in 24 ore, ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 431 persone.

Gli ultimi soccorsi, fatti da Capitaneria e guardia di finanza, hanno riguardato un gruppo di 65 (3 donne e 4 minori) nigeriani, sudanesi, senegalesi, somali e ivoriani partiti da Zawia in Libia e 47 (3 donne) gambiani, malesi, senegalesi e somali salpati da Sfax in Tunisia. I carabinieri invece hanno bloccato a Cala Pisana 25 (3 donne e 1 minore) eritrei, gambiani, etiopi e nigeriani salpati da Tagiura in Libia. La barca in vetroresina di 8 metri è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA