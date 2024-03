Corteo a Napoli per la Palestina, 'stop genocidio e Anan libero'

E' partito da Piazza Garibaldi a Napoli un corteo a difesa del popolo palestinese indetto dagli attivisti della Rete di Napoli per la Palestina, di Rete Studentesca di Napoli per la Palestina e del Centro Culturale Handala Ali. Circa duecento al momento i partecipanti. La manifestazione sta ora percorrendo Corso Umberto.

"Stop al genocidio, no alla complicità tra Italia e Israele.

Free Anan, Napoli per la Palestina" è il grande striscione che precede il corteo. Si chiede un immediato cessate il fuoco in Palestina e la liberazione di Anan Yaeesh, attivista palestinese attualmente detenuto nel carcere di Terni con l'accusa di terrorismo.



