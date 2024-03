Comunità ebraiche,inaccettabile intimidazione a Molinari

"È inconcepibile e inaccettabile che l'Università "Federico II" di Napoli sia stata costretta a cancellare una conferenza per le intimidazioni e la violenza di un gruppo di facinorosi contro il relatore, il direttore di "Repubblica" Maurizio Molinari, solo perché ebreo. Solo perché cerca ancora di agire responsabilmente come giornalista. Gli atenei sono o dovrebbero essere il luogo della tolleranza, dell'inclusione, della libertà di pensiero, del rispetto della persona. A Molinari la nostra totale solidarietà e vicinanza.

Questi episodi non fanno che rafforzare il nostro senso di comunità. Se prevale l'antisemitismo, è una sconfitta per tutti". Lo dichiarano, in una nota congiunta, la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, e il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA