Prima spedizione femminile sul K2 per i 70 anni dell'impresa

A 70 anni dalla mitica impresa di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, guidata da Ardito Desio, l'Italia torna sul K2 con una spedizione alpinistica tutta al femminile formata da 4 atlete italiane e 4 pakistane, organizzata dal Cai e patrocinata dal ministero del Turismo e da quello degli Esteri.

"Settant'anni fa la spedizione sul K2 rilanciò l'Italia a livello internazionale nel secondo dopoguerra - ha detto il presidente del Cai Antonio Montani, presentando l'impresa a Milano - Noi oggi vogliamo andare oltre, con un'impresa alpinistica con la quale portiamo il messaggio che le donne sono delle eccellenze anche in montagna".

A coordinare le alpiniste, che partiranno il 15 giugno per il Pakistan, il noto collega Agostino Da Polenza che, stimando che la spedizione arriverà in vetta il 24 o 25 luglio, conta di aprire le Olimpiadi piantando la bandiera con i 5 cerchi in cima al K2.



