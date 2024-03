Locatelli,Alice prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia

"È una giornata speciale per il cinema italiano: Alice Gennaro 20 anni, è la prima doppiatrice con sindrome di Down nel nostro Paese. Alice ha prestato la voce alla protagonista del film d'animazione 'Valentina', vincitore del premio Goya come miglior film d'animazione nel 2022.Il film è stato adattato in italiano grazie alla collaborazione con l'Associazione italiana persone Down - Aipd nazionale. Valentina è la storia di una bambina che sogna di fare la trapezista, un sogno che, con la sua determinazione e il suo coraggio, si trasforma in realtà. Complimenti ad Alice e a tutti coloro che hanno reso questo film un successo!". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.





