Avellino, nuovo avviso di garanzia per sindaco Festa

Omissione in atti di ufficio: con questa ipotesi di reato, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura del capoluogo irpino nell'ambito delle indagini in corso su appalti e affidamenti deliberati dall'amministrazione comunale.

Su disposizione del Pm, Vincenzo Toscano, ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, hanno acquisito presso la sede comunale un numero imprecisato di delibere "immediatamente esecutive" risalenti al periodo aprile-maggio 2023 che non sono state poi pubblicate nell'Albo Pretorio del comune di Avellino.

Festa è già indagato dallo stesso pm per le presunte sponsorizzazioni che avrebbe sollecitato a tre aziende irpine a favore della DelFes, la squadra di basket avellinese che milita nel campionato nazionale di Serie B. In questa indagine sono coinvolti anche il presidente e il commercialista del sodalizio, Gennaro e Andrea Canonico nei cui confronti si ipotizzano i reati di associazione a delinquere ai fini della corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico.



