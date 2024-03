Scontro fra scooter e camion a Roma, muore un ragazzo di 22 anni

Incidente mortale in via dei Due Ponti a Roma. In tarda mattinata, uno scooter si è scontrato con un autocarro. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 22 anni, è deceduto sul posto. Il conducente dell'autocarro, che si è fermato subito dopo l'impatto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per le chiusure stradali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA