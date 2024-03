Ocean Viking salva 25 migranti in mare da 7 giorni,'molti morti'

La Ocean Viking ha soccorso 25 persone che si trovavano su un gommone alla deriva in area Sar libica. Lo fa sapere Sos Mediterranee, informando che "i sopravvissuti si trovano in condizioni di salute fisica e mentale estremamente vulnerabili". Secondo le prime testimonianze, spiega la ong, "la barca ha trascorso circa una settimana in mare. I sopravvissuti raccontano che molte persone sono morte e ora risultano disperse".

E' stata richiesta un'evacuazione medica urgente per 2 persone trovate prive di sensi e in condizioni critiche.



