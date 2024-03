Majorino contro Romano La Russa, 'è un ex picchiatore, si scusi'

Polemiche in Lombardia dopo le parole dell'assessore alla Sicurezza Romano La Russa, che durante la discussione in Consiglio regionale di una mozione della Lega e del centrodestra che esprimeva solidarietà alle forze dell'ordine, rivolgendosi ai banchi del centrosinistra ha detto che i ragazzi che manifestano "li usate come avanguardia delle spranghe che 50 anni fa usavano i loro nonni".

Un dibattitto, quello in Aula, piuttosto aspro, con momenti di tensione soprattutto tra l'assessore e il capogruppo del M5s Nicola Di Marco, espulso dopo aver occupato i banchi della giunta.

Sull'argomento è ritornato anche il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino: "Già ieri in aula abbiamo risposto con durezza a Romano La Russa. Lo ha fatto giustamente Carmela Rozza, che gli ha ricordato, tra l'altro, il suo passato da picchiatore in piazza. Voglio insistere su questo punto - ha commentato Majorino - l'ex picchiatore sanbabilino La Russa si scusi con le ragazze e i ragazzi manganellati a Pisa e con le loro famiglie. E rammenti le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA