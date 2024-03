Liliana Segre, la parola genocidio ora usata per qualunque cosa

La parola genocidio "adesso viene usata per parlare di qualunque cosa, di qualunque guerra, di qualunque battaglia, di qualunque presa di posizione. Mentre io l'ho conosciuta e per miracolo mi ha risparmiata". E' intervenuta così nel dibattito in corso sul termine usato per definire il conflitto a Gaza la senatrice a vita Liliana Segre, che parlando con il Corriere della Sera a margine di una mostra al memoriale della Shoah di Milano ha ribadito che quanto sta accadendo nella Striscia "è una cosa talmente dolorosa che, francamente, spero ogni giorno finisca".

Segre è intervenuta anche sulla discussione nata dopo l'assegnazione dell'Oscar per il miglior film straniero a Jonathan Glazer con 'La zona di interesse'. "Sarebbe stato meglio intitolarlo 'la banalità del male' - ha detto la senatrice -, perché è quel che riguarda quella famiglia nella sua villetta civettuola. La vera zona di interesse è dove stavamo noi, con quello che succedeva nei campi di sterminio: lì dentro nessuno sapeva niente di quello che succedeva fuori. Non escludo che il giorno in cui questo film dovesse passare su Netflix mi possa venirestranamente la voglia di farmi male e me lo possa vedere da sola, nel segreto della mia camera. Ma a che pro? Nessun film - ha concluso - può restituire quello che abbiamo vissuto. Neppure Schindler's List c'è riuscito".

Sulla situazione di Gaza, Liliana Segre ha insistito infine sul tema dei bambini: "A me interessa sempre salvarli, tutti.

Gli adulti fanno degli errori di cui le prime vittime sono loro".



