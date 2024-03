Influencer evade il fisco, parte degli introiti sul conto estero

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un influencer savonese seguito da oltre 400mila follower sui più popolari social come "Instagram" e "TikTok", e titolare di un account sul sito "Onlyfans". Secondo la Gdf l'attività dell'influencer avrebbe fruttato fra il 2017 e il 2023 oltre 120 mila euro che non sono stati dichiarati al fisco.Gli introiti non dichiarati derivavano dall'acquisto, da parte degli utenti privati, di abbonamenti o di singoli contenuti digitali per quanto riguarda il sito "Onlyfans"; mentre, per le piattaforme social, i compensi venivano erogati in base al numero di visualizzazioni raggiunto dai contenuti pubblicati e dei like ricevuti.

Durante le indagini bancarie è emersa la disponibilità di un conto corrente estero sul quale confluivano parte dei ricavi non dichiarati dall'influencer.



