Individuato passeur che trasportava sei migranti in una cisterna

La polizia locale di Monfalcone (Gorizia) ha individuato e denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un uomo di nazionalità serba, ritenuto responsabile di aver trasportato per ore, all'interno di un camion cisterna, sei cittadini egiziani, di cui tre maggiorenni e tre minorenni, per farli entrare irregolarmente sul territorio italiano.

Gli agenti, avendo rintracciato i sei mentre si spostavano a piedi in un'area limitrofa al porto, hanno attivato i controlli, rilevando l'ingresso irregolare.

Immediatamente, è stata avviata la ricerca del mezzo con cui erano giunti a Monfalcone e, attraversi le telecamere di videosorveglianza e le perlustrazioni effettuate nel perimetro della zona portuale, gli agenti hanno individuato il passeur, che aveva trasportato le persone, mettendo in pericolo le loro vite per più di 24 ore all'interno del semirimorchio.



