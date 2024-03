La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, coinvolto nell'indagine sulle commesse in Anas in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. Il gip ha disposto il processo, che si svolgerà davanti alla seconda sezione collegiale, anche per Fabio Pileri, socio di Verdini jr nella società Inver.



