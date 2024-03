Uccisi tre monaci copti in un monastero in Sudafrica

Tre monaci copti sino stati uccisi nel monastero di San Marco e San Samuele a Johannesburg, in Sudafrica. Lo rende noto in un comunicato la Chiesa copto ortodossa che precisa che ancora non sono note le cause di questo attacco.

I tre monaci uccisi sono il monaco abate Takla El-Samuely (responsabile della diocesi del Sud Africa), il monaco Yostos Ava Markos, il monaco Mina Ava Markos.Le autorità competenti sono arrivate al monastero e hanno iniziato le indagini sull'accaduto. Al monastero si è recato anche l'ambasciatore egiziano a Johannesburg per seguire la situazione. Papa Tawadros II, capo della Chiesa copta, "sta seguendo da vicino tutti i dettagli di questo incidente, in attesa di essere informato sulle sue cause". La Chiesa copta esprime infine "la sua profonda angoscia" per quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA