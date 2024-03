Intrappolato sotto mobile caduto, 75enne salvato dai carabinieri

L'uomo, un 75enne di Canino in provincia di Viterbo, da due giorni non rispondeva alle telefonate del figlio residente a Roma. Sono stati i carabinieri del piccolo comune della Tuscia, a salvargli la vita dopo che il figlio li aveva chiamati preoccupato per la scomparsa del padre.

I militari, sono andati a casa dell'uomo, e visto che non rispondeva al campanello, forzando una finestra sono entrati in casa, dove hanno trovato il 75enne sepolto sotto due grosse scarpiere a muro, che cadendo lo avevano intrappolato schiacciandolo a terra.

I carabinieri, dopo aver liberato l'anziano gli hanno prestato i primi soccorsi, poi lo hanno affidato al personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA