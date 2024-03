Gualtieri, termovalorizzatore pronto fine 2026 inizio 2027

Sul Termovalorizzatore "c'è una gara in corso e ci saranno delle offerte per la realizzazione. Roma già usa i termovalorizzatori ma quelli degli altri. Paghiamo gli altri per fare energia con i nostri rifiuti e paghiamo anche il trasporto. E' una cosa di buon senso fare il termovalorizzatore". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo all'assemblea generale di Unindustria in corso alla Nuvola dell'Eur. Dovrebbe essere pronto, ha aggiunto 'per la fine del 2026, inizio 2027, con qualche mese per andare a regime. Poi essendoci una gara è possibile anche anticipare i tempi ma quello è il tempo massimo. Noi siamo per correre'.

"Sarà un termovalorizzatore con le tecnologie più avanzate del mondo. Non si farà solo energia ma le ceneri diventeranno materiali da costruzione: con i residui della termovalorizzazione faremo le strade e i marciapiedi e con il biometano prodotto dai biodigestori che realizzeremo ci faremo andare i mezzi di Atac", ha aggiunto.



