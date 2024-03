Giubileo, via cantieri Parco d'affaccio Confluenza Tevere-Aniene

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi hanno inaugurato questo pomeriggio il cantiere dei lavori di realizzazione del Parco d'affaccio fluviale nell'area di confluenza del Tevere con l'Aniene. Si tratta di uno dei cinque Parchi d'affaccio per i quali sono stati stanziati complessivi 7,3 milioni di euro di fondi previsti dal Programma degli interventi in preparazione del Giubileo 2025.

Con l'inaugurazione del cantiere partono gli interventi, finanziati con circa 2 milioni di euro che prevedono la riqualificazione ambientale e la bonifica di un'area di circa 8 ettari che presenta aspetti di valore paesaggistico rari e che si collega ai sistemi naturali urbani di Monte Antenne e del Parco di Villa Ada. Saranno realizzati due nuovi accessi, un percorso naturalistico ciclabile e una rete di percorsi pedonali. È prevista anche la realizzazione di aree con attrezzi ginnici e spazi gioco per bambini, di nuovi parcheggi con pavimentazioni drenanti e alberature, la sistemazione della scarpata e della discesa carrabile di servizio.

È stato già avviato anche il cantiere del Parco di affaccio di Ostia Antica, un'area sulla riva sinistra del Tevere di circa 5,5 ettari prospiciente il Parco Archeologico. Con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro è prevista la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili sull'argine, punti di sosta panoramici, zone attrezzate per l'osservazione della fauna e pontili d'affaccio sul fiume.

Saranno messi a dimora nuovi filari di alberi e ristrutturato il pontile d'attracco per i battelli turistici che collegano Ostia Antica all'area di Tiberis/Ponte Marconi.



