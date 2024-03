Domani Vasco Rossi incontra Libera

Una diretta sul profilo Instagram da non perdere: Vasco Rossi incontra Libera, domani, mercoledì 13 marzo alle ore 16:15. Conduce Lucilla Andreucci, ufficio presidenza di Libera. Un dialogo a ruota libera verso il 21 marzo Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà a Roma il prossimo 21 marzo con un corteo che partirà da Piazza Esquilino per concludersi Circo Massimo dove saranno letti i nomi delle 1081 vittime innocenti delle mafie.

Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere.





