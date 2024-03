Un agente della polizia in forza alla questura di Terni è stato arrestato e messo ai domiciliari per estorsione dai carabinieri del comando provinciale. A suo carico è stata eseguita una misura cautelare disposta dal gip della stessa città umbra.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'agente sarebbe "un tecnico" e i fatti contestati non sarebbero strettamente collegati alla sua attività nella polizia.



