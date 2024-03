AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per martedì13 marzo

POLITICA

ROMA - Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia ore 9.00 Multiversity, Pegaso e Medea, 'Alta formazione e coesione sociale per la gestione delle dinamiche demografiche internazionali', con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi parlamentari ore 10.30 'La riforma fiscale, attuazione e prospettive', con la presidente del Consiglio Meloni, il presidente della Camera Fontana, il ministro dell'Economia Giorgetti e il viceministro Leo

FIRENZE - Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati ore 16.00 Visita della presidente del Consiglio Meloni per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Toscana

ROMA - Camera, studio del presidente ore 12.00 Il presidente della Camera Fontana riceve l'ambasciatore dell'India; alle 16 nella Sala del Cavaliere incontra il presidente della Camera dei Rappresentanti della Bosnia-Erzegovina Čavara

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 e 16.15 Esame del decreto ex Ilva

ROMA - Senato, Aula ore 9.30 Il ministro per gli Affari Europei Fitto riferisce sullo stato di attuazione del Pnrr

ROMA - Camera, commissione Trasporti ore 14.45 Audizione dell'Ad di Poste Italiane Del Fante nell'ambito dell'esame del Dpcm sulla privatizzazione

ROMA - Luiss School of Government ore 11.00 Lectio magistralis della ministro per le Riforme Casellati 'Vig e Riforme. La buona politica che guarda al futuro'

ROMA - Senato, Sala Nassiriya ore 15.00 'Figura antitetica al magistrato di sistema. La norma si applica, non s'inventa', presentazione del libro sul giudice Livatino, con Petrenga, Airoma, M. Orlando, monsignor Paglia

ECONOMIA E FINANZA

ROMA - Istat, il mercato del lavoro 2023

LONDRA - Gbr, Pil di gennaio

BRUXELLES - Ue, produzione industriale di gennaio

ROMA - Salone delle Fontane via Ciro il Grande ore 10.00 Consorzio Italiano Biogas, 'Biogas Italy' con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - Senato, Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, piazza della Minerva, 38 ore 10.00 Ordine nazionale dei Tecnologi alimentari e Federalimentare, 'Ricerca e tecnologie per il futuro dell'industria agroalimentare', con il vicepresidente del Senato Centinaio

FIRENZE - Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3 ore 10.30 Fondazione De Gasperi, 'De Gasperi e l’Europa', con il presidente dell'Abi Patuelli

VENEZIA - Università Ca’ Foscari ore 11.00 'Venezia Brevetti 550 - Inaugurazione delle celebrazioni per i 550 anni della prima legge europea sulla proprietà industriale, con il ministro delle Imprese Urso

VERONA - Piazza Cittadella, 12 ore 15.00 Confindustria Verona, 'G7 Industry Stakeholders Conference. Digital Transformation for Competitiveness', con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Aula 211, campus Luiss, viale Romania 32 ore 17.00 Presentazione del libro 'Uguali per Costituzione: storia di un'utopia incompiuta dal 1948 ad oggi' del direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Enresto Maria Ruffini

MONDO

STRASBURGO – Pe, voto finale sulla legge sull'IA FOTO

WASHINGTON – Ue, visita dell’Alto Commissario Borrell FOTO

BEIRUT – Discorso in tv del leader di Hezbollah Nasrallah FOTO

CRONACA

ROMA - La Lanterna, via Tomacelli ore 11.00 Farmindustria, 'La natalità una questione di coppia', con il ministro della Salute Schillaci

ROMA - ministero della Salute, Auditorium Piccinno ore 12.00 Lilt, presentazione della Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica con i ministri della Salute Schillaci e dell'Agricoltura Lollobrigida

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

CULTURA E SPETTACOLI

ROMA - La Nuvola – Viale Asia, 25 ore 11.00 Presentazione dello spettacolo 'Dancing Glass'

ROMA - sede Rai, viale Mazzini 14 ore 12.00 Rai1, presentazione di 'Studio Battaglia' con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Marina Occhionero, Carla Signoris

ROMA - Cnr, piazzale Aldo Moro 7 ore 10.30 Presentazione dei dati della campagna 'No Women No Panel - Senza donne non se ne parla', con le presidenti del Cnr Carrozza e della Rai Soldi

SPORT

MADRID - Stadio Metropolitano ore 21.00 Champions League, Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale

