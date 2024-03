Precari 'invisibili', 'siamo idonei ma superati da assunti Pnrr'

Gli idonei dei concorsi ordinari banditi nel 2020 e che adesso sono inseriti nelle corrispondenti graduatorie di merito a esaurimento, si sentono abbandonati e sono preoccupati. "Il fatto di aver ottenuto ciò che da più parti veniva richiesto - spiegano i portavoce nazionali, Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni - e cioè la creazione di graduatorie di idonei a esaurimento, sarebbe stato sicuramente un bel traguardo se queste non fossero diventate di fatto un "parcheggio" dal quale pare quasi impossibile uscire. Almeno questo è lo stato di fatto delle cose. Infatti, queste migliaia di docenti, che hanno maturato il diritto giuridico di essere assunti in ruolo, adesso vedono la loro legittima aspettativa soppiantata dai cosiddetti concorsi Pnrr, che il Governo ha bandito e che sono in via di svolgimento. La norma, concordata con le Autorità europee, prevede che i vincitori di questi concorsi abbiano la precedenza assoluta in termini di assunzioni rispetto a chi, precedentemente, è stato dichiarato idoneo e al quale - quindi - la Legge ha riconosciuto il diritto all'assunzione".

Non solo: una bozza di Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio scorso (il cosiddetto Decreto PNRR 2024) apre a scenari che questi idonei giudicano "quanto mai inquietanti. In questo nuovo e inaspettato strumento normativo si stabilisce che al ministro dell'Istruzione e del Merito venga "concessa" una forte flessibilità in ordine alle assunzioni per raggiungere magari in anticipo il target dei 70000 neo docenti di ruolo riferibili ai concorsi Pnrr".

Di qui la nascita di un movimento spontaneo, gli "Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili", che grida il proprio 'no' a questa situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA