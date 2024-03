Maltempo: in Piemonte allerta valanghe, ma migliora il meteo

Fermo restando l'allerta arancione per valanghe emessa già ieri, in Piemonte le condizioni meteorologiche sono migliorate, con precipitazioni deboli e sparse rimaste solo sul settore nordorientale e sulle zone appenniniche al confine con la Liguria e la quota neve salita tra 1.100 e 1.200 metri, come da bollettini dell' Arpa Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I dati verranno aggiornati in mattinata, così come la situazione di utenze disconnesse causa neve e pioggia dalla rete elettrica, che ieri sera erano 4.000 nell'intera regione, con una serie di strade chiuse. A stamattina alle 7 restano chiuse nel Torinese sette provinciali, nell'Alessandrino cinque, nel Vercellese quattro provinciali e una regionale, nell'Astigiano una e lo stesso nel Biellese, nel Novarese una statale, tre provinciali nel Cuneese e nel Vco una statale e due provinciali.

Per quanto riguarda l'allerta per il rischio idrogeologico e idraulico per oggi ieri era stata emessa gialla per una parte del territorio e si è attenuata nel corso delle ultime 24 ore, con il pericolo aggiornato a poco prima delle 9 nove di oggi che resta arancione solo in un'area tra le province di Novara e Verbania e in alcuni centri dell'Alessandrino, in corrispondenza di alcuni torrenti dove la portata si è fatta più consistente con le piogge delle scorse settimane. Sempre nell'Alessandrino e fino al confine con Cuneese e Astigiano, in alcune zone da ieri è stato segnalato un elevata possibilità di innesco di frane.





