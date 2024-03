Crollo sulla regionale per Gressoney, strada chiusa

Alcuni massi sono crollati da un muro che costeggia la strada regionale 44 della valle del Lys, all'altezza di località Ronc Grangia, nel territorio del comune di Pont-Saint-Martin (Aosta). La carreggiata è rimasta danneggiata e invasa dai detriti: la strada è quindi interrotta.

La valle del Lys tuttavia non è isolata in quanto esiste una viabilità alternativa nel comune di Perloz, in località Tour d'Hereraz. Le amministrazioni dei comuni più a monte, come Gressoney-La-Trinité, invitano tuttavia "gli utenti della strada ad evitare la zona muovendosi solo in caso di necessità e dove necessario utilizzando percorsi alternativi". Proprio stamane la parte alta della strada regionale era stata riaperta, all'altezza di Gaby, dopo la chiusura scattata ieri per pericolo valanghe.



