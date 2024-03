Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un camion e una autovettura nel territorio del comune di Carceri, nel padovano.

Lungo la variante della Strada Regionale 10, in località Santa Caterina d'Este, per cause al vaglio dei carabinieri, i due mezzi sono entrati in collisione e una coppia che era a bordo dell'automobile è rimasta uccisa. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.



