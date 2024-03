Fumata bianca in vista per la governance del Teatro di Roma. L'Assemblea dei Soci, convocata per oggi alle ore 15, approverà la riforma dello Statuto che introdurrà una gestione duale, con la previsione delle figure di un Direttore Generale e di un Direttore Artistico. Lo comunicano in una nota congiunta Ministero della Cultura, Regione Lazio e Comune Roma.



