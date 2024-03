AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per martedì12 marzo

TRENTO - Palazzo della Provincia ore 11.45 La presidente del Consiglio Meloni e il governatore del Trentino Fugatti firmano l'Accordo per Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con il ministro Fitto

BOLZANO - Noi Techpark ore 15.45 Visita della presidente Consiglio Meloni e del ministro Fitto. La premier e il presidente della Provincia Kompatscher firmano l'Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027

ROMA - Palazzo Chigi, Sala stampa ore 11.30 Conferenza stampa presentazione Piano nazionale prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e altri oppioidi sintetici, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, i ministri Schillaci e Valditara

ROMA - Camera, Aula ore 12.00 Mozioni su iniziative rilancio settore automotive; dl ex Ilva

ROMA - Senato, Giunta autorizzazioni ore 13.00 Domanda autorizzazione sequestro corrispondenza riferibile a Renzi

ROMA - Senato ore 14.30 Conferenza dei capigruppo

ROMA - Senato, Sala Zuccari ore 15.00 Pd, presentazione proposta di legge sui disturbi alimentari, con Schlein, Zambito, Zampa e Sarzanini

ROMA - Commissione bicamerale Antimafia ore 11.00 Audizione di Santagata, Chief Public Affairs & Security Office del gruppo Tim

ROMA - Istat, esportazioni delle Regioni italiane (1 dic.2023); andamento economia italiana (1 feb.2024)

ROMA - Inps, Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica, Marzo 2022-Gennaio 2024

MILANO - Generali, diffusione dei conti

ROMA - Caltagirone, Cda approvazione progetto bilancio al 31/12/2023

NEW YORK - Usa, inflazione di febbraio

ROMA - Centro Congressi La Nuvola ore 10.00 Assemblea Generale Unindustria, con il ministro Urso, Rocca, Gualtieri e Bonomi

ROMA - Palazzo Piacentini ore 15.00 Presentazione relazione "Impresa Italia verso il G7", con il ministro Urso, Fortis e Marcegaglia

ROMA - Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia ore 9.00 Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e AgID presentano l'evento "L'Intelligenza Artificiale per l'Italia"

ROMA - Camera ore 10.00 Presentazione della ricerca 'Oltre le Generazioni', su fenomeno 4 generazioni attualmente al lavoro in Italia, realizzato dal Centro Studi Valore D

ROMA - Hotel Nazionale, piazza Montecitorio ore 11.00 Federmeccanica, presentazione 169/ma Indagine Congiunturale

ROMA - Via Civiltà delle Macchine ore 11.00 Presentazione Piano Industriale di Leonardo

MILANO - Fondazione G.Feltrinelli ore 12.00 A2A, presentazione Piano Strategico 2024-2035, con Mazzoncini

ROMA - Sala "Bruno Buozzi" ore 15.00 Uil, confronto "Prendete posizione" su premierato, con il ministro Casellati, e il Segretario generale Uil, Bombardieri

ROMA - Sala Auditorium Eventi Fontana di Trevi ore 11.30 Confronto presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani, Fini e il ministro Lollobrigida, in occasione Conferenza organizzativa Cia, su 'L'agricoltura italiana tra emergenze e nuove sfide, sia a livello nazionale che europeo'

STRASBURGO – La presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen partecipa al dibattito in plenaria del Pe in preparazione riunione Consiglio europeo 21-22 marzo

ATLANTA (Usa) - Primarie democratiche in Georgia per le presidenziali americane

MOSCA - Il ministro Sergei Lavrov incontra gli inviati degli Stati membri della Celac

WASHINGTON - Il presidente Joe Biden ospita il premier polacco Donald Tusk e il presidente Andrzej Duda

PARIGI - Dibattito sull'Ucraina all'Assemblea nazionale

OSLO - Processo a Zaniar Matapour, accusato della sparatoria mortale del 2022 durante l'Oslo Pride March

BRUXELLES - Riunione dei ministri delle Finanze Ue (Ecofin)

LONDRA - Argomenti finali causa su paternità bitcoin tra Craig Wright e la Ong Crypto Open Patent Alliance

VIENNA - Rapporto mensile dell'Opec

BERLINO - Il Cancelliere Olaf Scholz ospita il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos

WASHINGTON - Robert Hur testimonia davanti alla Camera su indagine gestione documenti contro il presidente Joe Biden

NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sui rapporti tra Onu e Ue

TOKYO - Visita del capo dell'Aiea Rafael Grossi

PRAGA - Conferenza sulla sicurezza, a cui partecipa Bill Clinton

ROMA - Auditorium Cosimo Piccinno ore 9.30 Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, con il ministro Schillaci

TERAMO - Aula Magna Benedetto Croce ore 11.00 Apertura ufficiale Anno Accademico 2023/2024 Università degli Studi di Teramo, con il ministro Pichetto Fratin

MILANO - Arca via Rimini 38 ore 9.30 Legambiente, presentazione dossier 'Neve diversa 2024. Il turismo della neve nelle montagne senza neve'

ROMA - Enit firma protocollo intesa con la Rete Città medievali italiane, con il Consigliere Enit Pappalardo, il Consigliere Regione Lazio Sabatini, il Consigliere Regione Umbria Pace e una delegazione di Amministrazioni comunali aderenti rete.

ROMA - Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca Senato ore 11.00 Presentazione ricerca "Il Buddhismo in Italia-Una ricerca sull'Unione Buddista italiana" dell'Unione Buddista in collaborazione con le università di Torino e Padova

ROMA - Mic, Sala Spadolini, ore 11.00 Presentazione concerti anfiteatro Pompei "Pompei e' arte", con il ministro Sangiuliano

ROMA - Rai, Sala Sergio Zavoli ore 11.00 Conferenza stampa 32ma edizione Giornate Fai di Primavera (23-24 marzo), con Soldi e Magnifico

ROMA - Sala Ospiti, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ore 11.30 Conferenza stampa su XV edizione Festa del libro e della Lettura 'Libri Come', con assessore Cultura Roma Gotor

MONACO DI BAVIERA - Stadio Olimpico Lluís Companys ore 21.00 Champions League, Barcellona-Napoli, ritorno ottavi

MADRID - Stadio Metropolitano ore 21.00 Champions League, Atletico Madrid-Inter, ritorno ottavi

TORINO - P.za Castello, palazzo Madama ore 13.00 Tennis, conferenza stampa "Nitto Atp Finals 2023 - I numeri del successo", con Binaghi, Cirio, Lo Russo e Paschina

Riproduzione riservata © Copyright ANSA