A.Fontana, il centrodestra vince se è unito come in Abruzzo

Dalle elezioni in Abruzzo "il messaggio che arriva per il centrodestra è molto chiaro" per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ossia che "quando è unito, come lo è sempre stato, le cose vanno bene.

Quello della Sardegna è stato un incidente determinato da qualche mal di pancia di qualcuno che faceva parte della coalizione, ma non era organico all'alleanza".

Fontana ha parlato a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sottolineando che il centrodestra "dimostra con i numeri di essere sempre l'alleanza più forte, che lavora meglio, sia a livello territoriale sia nazionale".

Sui risultati della Lega e di Forza Italia, Fontana ha aggiunto: "Credo non ci si debba focalizzare sui piccoli risultati territoriali, io credo che si debba fare una valutazione complessiva. Ossia - ha concluso - che il centrodestra ha vinto e ha vinto bene e continua a essere il più forte. Poi è chiaro che ci sono questioni territoriali che possono spostare a favore di un partito o di un altro. Ma il centrodestra c'è".



