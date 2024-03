Valanga nell'imperiese, quattro escursionisti coinvolti

Una valanga è caduta nel pomeriggio in località Ubaghetta a Monesi, frazione del Comune di Triora nell'entroterra di Imperia, colpendo un gruppo di escursionisti. Al momento non risultano dispersi, ma almeno quattro persone coinvolte, di cui tre uomini e una donna che è riuscita subito a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme.

Nella zona c'era allerta meteo arancione fino alle 14.

Dei tre uomini coinvolti dalla slavina non si conoscono ancora le condizioni di salute. Non è infatti ancora possibile stabilire, se siano stati presi soltanto di striscio o in maniera più grave. Sul posto sono diretti i vigili del fuoco con il soccorso alpino e il personale sanitario. Sono stati allertati anche l'elisoccorso 'Grifo' dalla Liguria e un elicottero dalla provincia di Cuneo. Monesi (1.376 metri d'altitudine) è una località della provincia di Imperia dove si praticano escursioni sulla neve, ciaspolate e scialpinismo.





