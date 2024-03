Ucei, da Ceccherini inaccettabili affermazioni antisemite

"È gravissimo e inaccettabile - dichiarano Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano - che Massimo Ceccherini, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di "Io Capitano", abbia rilanciato a "Ruota Libera" su Rai1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto "vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre". La solita allusione alle lobby ebraiche, concettualmente non diversa dalla propaganda che in qualsiasi stagione storica e a qualsiasi latitudine ha preceduto persecuzioni e violenze nei confronti delle nostre comunità. Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia "colto" le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave.

Affermazioni razziste come queste - concludono Di Segni, Fadlun e Meghnagi - non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l'anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai".



