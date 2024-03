Prende a pugni la moglie, arrestato dalla polizia a Rimini

Ha preso a pugni la moglie davanti al figlio piccolo. Per questo motivo un uomo è stato arrestato dalla polizia a Rimini e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

È successo qualche sera fa quando la donna, dopo essere riuscita a scappare e rifugiarsi insieme al figlio nella casa di una vicina, ha chiamato il 112, dopo essere stata aggredita dal marito, in evidente stato di alterazione alcolica. Quando la polizia è arrivata ha scoperto che già in passato c'erano stati altri interventi per episodi simili e per questo motivo l'uomo è stato arrestato.



