Morto l'ex ambasciatore e diplomatico Onu Giandomenico Picco

È morto, negli Stati Uniti dove viveva da tempo, l'ambasciatore ed ex diplomatico dell'Onu Giandomenico Picco, protagonista di cruciali negoziati internazionali, in particolare negli anni Ottanta e Novanta.

Nato l'8 ottobre 1948 a Flaibano (Udine), Picco è scomparso dopo una lunga malattia. Era stato per vent'anni alle Nazioni Unite (1973-1992), partecipando a importanti missioni di pace nei Balcani, in Afghanistan durante l'occupazione sovietica e in altrettanti contesti di crisi internazionali, compreso quello mediorientale. Tra il 1989 e il 1992 negoziò il rilascio di undici ostaggi occidentali rapiti in Libano da milizie che sarebbero poi confluite in Hezbollah.



