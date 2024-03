Mar Rosso: giro del mondo più lungo per la Costa Deliziosa

La nave da crociera Costa Deliziosa, salpata da Trieste il 6 gennaio per compiere il giro del mondo e attualmente in viaggio per la quarta e ultima fase del viaggio, modificherà il suo itinerario per evitare le acque sempre più pericolose del Mar Rosso a causa della minaccia degli attacchi dei pirati-ribelli Houthi. La nave dovrà deviare la sua rotta, allungando di due settimane il viaggio intorno al mondo.

Come ha scritto il quotidiano Il Piccolo ieri in edicola, il comandante Alessandro Arienti ha comunicato agli ospiti a bordo che "dopo la partenza da Singapore in direzione Sri Lanka e l'inizio della quarta e ultima fase del giro del mondo il piano originale prevedeva di dirigerci verso nord ovest in direzione del Mar Arabico e dell'Oman per poi fare ritorno nel Mediterraneo attraverso il golfo di Aden e il Mar Rosso". Dal momento però che "la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso è ancora estremamente critica e ora le condizioni sono peggiorate ancor di più rispetto a quando abbiamo lasciato il Mediterraneo lo scorso gennaio", il viaggio continuerà circumnavigando l'Africa.

Soprattutto dopo gli "attacchi di droni a una nave della Marina italiana e a navi mercantili, molte compagnie sono state costrette a modificare le loro rotte", ha spiegato Arienti al quotidiano triestino. L'itinerario alternativo non farà rimpiangere la vecchia rotta ai turisti: navigando lungo la costa occidentale del continente africano sono previsti scali alle Maldive, alle Seychelles, Sudafrica, Namibia, Capo Verde, Canarie. L'arrivo in Italia è previsto dunque per il 25 maggio a Venezia, dopo quasi cinque mesi a bordo. Il tutto, senza costi aggiuntivi per i viaggiatori. La decana dei turisti è una donna triestina, Regina Fabbro, di 94 anni.

Per chi volesse terminare prima il viaggio, Costa Crociere organizzerà un rientro in aereo da Città del Capo (Sudafrica) il primo maggio o da Las Palmas (Canarie), il 15 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA