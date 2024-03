Inchiesta Perugia: FI, avanti rapidi con gli strumenti esistenti

"La commissione antimafia e la magistratura stanno mettendo in luce le irregolarità drammatiche di dossieraggio che emergono dell'inchiesta. FI ritiene che bisogna andare avanti velocemente, per individuare i possibili mandanti e gli strumenti adeguati ci sono: la commissione antimafia e l'azione della magistratura che hanno già offerto una fotografia a tinte fosche". Quanto ad una commissione d'inchiesta, "la sua attivazione ha tempi sicuramente lunghi e se ne potrà valutare la necessità". Così, all'ANSA, il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli.

Sia Lega, sia Iv si sono detti a favore della commissione d'inchiesta.





Pd, destra complottista fomenta l'allarme

"Assistiamo da giorni al tentativo della destra di fomentare un clima di allarme e vittimismo.

Siamo stati tra i primi a denunciare i pericoli e a voler chiedere di fare chiarezza sulla ricerca di informazioni riservate che coinvolge politici e cittadini, ma il complottismo non aiuta a comprendere l'accaduto". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga intervenuta stamattina Skytg24 Agenda.

"Si vuole usare una vicenda davvero preoccupante per indebolire istituzioni fondamentali come la Procura nazionale antimafia e comprimere la libertà di stampa", ha aggiunto.

